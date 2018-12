"El último abrazo...": el desesperado tuit de Julia Otero tras el asesinato de Laura Luelmo

La periodista de Onda Cero Julia Otero ha publicado un descarnado tuit que ha hecho temblar Twitter, tras confirmase este lunes que la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo fue asesinada, tras encontrarse su cuerpo en un campo a cuatro kilómetros del pueblo de Huelva donde cubría una baja.

De este modo, Otero ha empatizado con la madre de Laura, y ha reproducido aquel último abrazo que debió darle a su hija antes de partir hacia Huelva, donde la mujer cubría una baja laboral: "Pienso, como madre, en el último abrazo que dio Laura a la suya antes de partir hacia Huelva, ilusionada por un nuevo trabajo. Es insoportable", ha escrito la periodista de Onda Cero:

Correr sin miedo y no correr por miedo. #LauraLuelmo Pienso, como madre, en el último abrazo que dio Laura a la suya antes de partir hacia Huelva, ilusionada por un nuevo trabajo. Es insoportable. pic.twitter.com/NPdlRu9I4R

El mensaje de Julia Otero, que en cuestión de muy pocas horas tiene más de 2.000 'me gusta', ha generado también decenas de comentarios indignados (y asustados):

Cómo mujer me indigna,como madre me rompe el alma, que impotencia

yo también lo he pensado, mi hija está de Erasmus en Chile y el último beso se lo dí el 10 de julio, hoy rezo para que el 11 de enero le pueda dar el de bienvenida, no puedo dejar de llorar de pena, rabia, miedo e impotencia.

Mi hijo pesa 95 kg mi hija no llega a 50kg, mi miedo por ambos no es el mismo y NO es justo!#TodasSomosLaura