"No es justo que las mujeres vean limitadas sus libertades por el miedo. Nadie debería tener miedo a andar libremente por la calle". El presentador de El Intermedio (de laSexta) El Gran Wyoming ha transmitido su "indignación, rabia e impotencia", tras conocerse el crimen de la joven profesora Laura Luelmo, presuntamente a manos de su vecino excarcelado en octubre tras cumplir un condena de veinte años por asesinato y dos robos con fuerza.

"El asesinato ha conmocionado a los ciudadanos, sobretodo a las mujeres, que ven con miedo como este tipo de casos de violencia machista se repiten una y otra vez", afirmó la copresentadora del programa, Sandra Sabatés, quien matizó que el caso de Laura Luelmo no es una excepción: "Es parte de una larga lista de mujeres muertas por ser mujeres. Los datos son alarmantes. Desde el 2003 han sido asesinadas un total de 974 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Estos son los asesinatos contabilizados pero hay muchos casos más. En las estadísticas oficiales no aparecerá Laura Luelmo, como tampoco figuran Diana Quer ni Marta del Castillo, ya que ninguna de ellas fue asesinada por su pareja o ex pareja", ha matizado Sabatés.

LASEXTA LASEXTA

"Sí, amigos. Es indignante. Todos pensábamos que en las puertas de 2019 lo que iban a estar por los aires eran los coches voladores y no las cifras de violencia machista", ha declarado Wyoming, quien ha trasmitido su indignación por el hecho de que hacer running sea una actividad de riesgo para las mujeres: "El único riesgo que debería tener las mujer al salir a correr es tener agujetas al día siguiente", ha exclamado.

En este sentido, Sabatés ha añadido que "esta situación, la del miedo ante una actividad cotidiana, es lo que han denunciado estos días miles de mujeres: lanzar un mensaje cuando llegan a casa, acelerar el paso, cambiar de acera o llamar por teléfono son algunas de las estrategias que las mujeres han incorporado a sus vidas por miedo a ser agredidas".

"Populismo...": el 'palo' de Rufián que hace temblar Twitter tras lo que ha soltado Vox sobre el crimen de Laura Luelmo

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard