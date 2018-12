El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha querido aprovechar el crimen de la joven profesora Laura Luelmo, presuntamente a manos de su vecino excarcelado en octubre tras cumplir un condena de veinte años por asesinato y dos robos con fuerza, para publicar un mensaje en Twitter y un vídeo (que ya son virales) defendiendo la cadena perpetua.

De este modo, el líder del partido que lleva en su programa electoral medidas como la derogación de la ley de violencia de género "y de toda norma que discrimine a un sexo de otro", y que no se cansa de hablar de "hembrismo" o "yihadismo de género" cuando se refiere a las feministas, se pretende erigir ahora como punta de lanza de la defensa de las mujeres.

Reza Abascal en su vídeo: "No hay que legislar en caliente. Eso es lo primero que se les ocurre a algunos cuando hay un atentado islamista, cuando un violador en serie vuelve a violar a una mujer, e incluso a asesinarla durante un permiso carcelario, cuando un menor es asesinado o maltratado. No hay que legislar en caliente. Es lo primero con lo que nos advierten. Y eso nos lo dicen los que no legislan ni en caliente ni en frío ni en templado".

Continúa el líder del partido ultra: "Una de las principales misiones del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y por eso el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia, 'para que no nos tomemos la justicia por nuestra mano'".

"Sucede además que la dictadura progre ha impuesto una visión según la cual el delincuente es una especie de víctima de la sociedad que se ve empujado a cometer los delitos y se buscan las razones por las que el delincuente actúa. Hay una especie de solidaridad siempre con el delincuente que acaba por eliminar las nociones más elementales de justicia", defiende Abascal, antes de rematar su argumentación: "Desde Vox, exigimos la aprobación de una cadena perpetua sin ningún tipo de posibilidades de reinserción para determinados delitos. Para proteger a la sociedad, para castigar al delincuente y para resarcir a la víctima".

Desde que VOX se fundó, en caliente y en frío, exigimos la cadena perpetua para este tipo de asesinos y violadores. No son reinsertables -ni lo merecen- a pesar de lo que diga el buenismo progre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión.https://t.co/ytONwHx4QC — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 18 de diciembre de 2018

Este tuit de Abascal ha generado miles y miles de reacciones, llegando hasta los más de 15.000 'me gusta' en cuestión de horas y abriendo un debate de más de 1.200 comentarios:

y al mismo tiempo derogáis la Ley de Violencia de Género. A quién queréis engañar? Nosotras también debemos morir? — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 18 de diciembre de 2018

La Ley de Violencia de Género no es aplicable al asunto de #LauraLuelmo, salvo que el supuesto autor sea o haya sido cónyuge o pareja de aquella. — Acuña Abogados (@acuna_abogados) 18 de diciembre de 2018

No entendéis...los ladrones, violadores, asesinos, son lo peor, por no hablar de la "manada" pero una vez que entran en prisión, pasan a ser víctimas de los desalmados funcionarios de #sosprisiones. El asesino de Laura, es la parte débil de la sociedad según @interiorgobpic.twitter.com/ICN0ILVeUv — El Cura Merino 2.0 #SOSprisiones (@curamerinno) 18 de diciembre de 2018

La pena de prisión permanente revisable ESTÁ VIGENTE AHORA MISMO y no ha evitado que Laura haya muerto. Laura que, por cierto, formaba parte de lo que vosotros llamáis feminismo radical y enloquecido.

No tenéis vergüenza. — Jessica Silván (@Goewin) 18 de diciembre de 2018

Esas alimañas no deben vivir en sociedad, debemos apartarlas por nuestro propio bien. — Cristina✌🇪🇸💚 (@cristina2362) 18 de diciembre de 2018

Una de las reacciones más sonadas a los mensajes de Abascal ha sido la del diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien no se ha andado por las ramas a la hora de resaltar esa doble moral de quienes "hoy claman por la cadena perpetua", los mismos que "siempre hablan de denuncias falsas y de feminazis":

Quienes hoy claman por la cadena perpetua son quienes siempre hablan de denuncias falsas y de feminazis.



Si de verdad se quiere luchar contra los asesinatos machistas menos populismo punitivo y más creer a las mujeres.#TodasSomosLaura — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 de diciembre de 2018

Las palabras de Rufián, que tienen más de 14.000 'me gusta' en pocas horas, han provocado un auténtico terremoto en la red social con más de 1.400 mensajes:

Los que no quieren la prisión permanente revisable, hoy gritan incrementar penas... — PAISESTE (@PAISESTE) 17 de diciembre de 2018

Legisladores como tú permiten que pasen cosas como la de hoy. — Inma SB (@isolar75) 17 de diciembre de 2018

Cadena perpetua, aunque te duela!! — Antonio (@antonioli32) 17 de diciembre de 2018

Menudo cacao tienes, Rufi.



Son precisamente las que ponen las denuncias FALSAS las que ponen muyyyyy difícil el que luego crean a las de verdad. — Cienrosas (@Cienrosas) 17 de diciembre de 2018

Creo que se puede pedir un castigo duro para el culpable y un juicio justo para el inocente, sin caer en contradicciones.

No todo es política en la vida. — Frank Patton (@franciscopatone) 17 de diciembre de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard