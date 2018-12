El soniquete de "miiiiiiiiil euuuuros" de los niños de San Ildefonso suena a Navidad. Para muchos, esos cánticos son el pistoletazo de salida a las fiestas, que no existen sin el sorteo de Lotería.

Por eso, son muchos los que este sábado están expresando su indignación con la retransmisión de TVE, puesto que entienden que las dos locutoras han hablado en exceso, sin parar, y no han dejado escuchar con normalidad y comodidad los números que iban saliendo.

Ellas mismas han hecho referencia a esa críticas en directo, pero en twitter subrayan que pese a ser conscientes del malestar de las redes sociales no han hecho nada para corregirlo.

Estos son algunos de los comentarios que ha generado la retransmisión de TVE:

#loteriaRTVE las comentaristas por favor, que se limiten a retransmitir el sorteo, no callan con chorradas!

A ver si las que retransmiten se callan un rato que no escuchamos a los niños cantar #LoteriaRTVE

En serio, las de la Loteria de La 1 han dicho mil veces que la gente dice que hablan mucho, pero es que no se callan 🤦🏻‍♀️

Jajaja nada, que no se callan. Se dan por aludidas porque saben que la gente ha dicho que se callen, pero ahí siguen, pegándola 😂 #LoteriaRTVE

#LoteríaRTVE la realización de la Sexta, es mucho mejor, la chicas de la 1 no callan

#LoteríaRTVElas presentadoras son muy pesadas y no callan

Ahora dicen que no han oído el premio, si es que no se callan!!! A @laSextaTV que me voy