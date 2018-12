El tiempo vuela y te lo vamos a demostrar con este curioso aniversario: hace siete años, tal día como hoy, Remedios Cervantes hizo historia de la televisión con su participación en Atrapa un millón, el programa de Carlos Sobera en Antena 3.

¿Lo recuerdas? La actriz y presentadora había acudido al programa con la intención de ayudar a Mario, un estudiante salmantino de 21 años, y acabó haciéndole perder 5.000 euros. Entre los dos tenían que responder una pregunta sobre alimentación para la que sólo había dos opciones posibles: sal o azúcar.

"Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?", preguntó Sobera, a la que Mario respondió: "Sal". Cuando ya había hecho su apuesta y quedaba solo un segundo para que terminase el tiempo de respuesta, Cervantes corrió hacia el dinero para cambiar la apuesta mientras el concursante gritaba acertadamente "¡no, no, no!".

#HoyHace 7 años de este momento y es HISTORIA DE LA TV...

REMEDIOS, NO LO OLVIDAMOS pic.twitter.com/eINgf854P5 — HoyHace (@HoyHaceque) 27 de diciembre de 2018

La presentadora falló y la cara que se le quedó a Mario fue todo un poema. Una cara para la historia ante la que a Antena 3 no tuvo más remedio que reaccionar: semanas después el programa le ofreció al joven volver a participar y conseguir su objetivo de montar un pequeño negocio sobre aves rapaces.

Antena 3 Remedios Cervantes y Mario en 'Atrapa un millón' (Antena 3).

La vuelta le salió redonda al concursante, que volvió al programa junto a un amigo, y consiguió hacerse con un bote de 15.000 euros. "Me tendrías que dar las gracias", se le ocurrió decir a Cervantes unos días después en Espejo Público, cuando el 18 de enero volvió a vérselas con el salmantino. No habían vuelto a hablar.

Remedios Cervantes acudió a hablar sobre lo ocurrido y aclarar que todo fue fruto de una corazonada —"suelo seguirlas y nunca me han fallado"—. Ahí fue cuando se le ocurrió decir que la jugada no había salido tan mal. "Hubiera preferido haber ganado los 5.000 euros y haber pasado sin pena ni gloria. Me han dicho que si era una broma, una inocentada, que si ha habido bulos por detrás, pero no es verdad, simplemente es una anécdota más, si no nos reímos de estas cosas...", aclaró el concursante.

El joven cerró la historia con un breve mensaje: "No quiero hacer sangre del tema, no me beneficia para nada. Yo no voy a ganar nada criticando a Remedios, le deseo lo mejor del mundo en la obra de teatro".