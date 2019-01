El hilo que desmonta por completo el tuit trasnochado de Vox sobre "la Reconquista"

Vox ha querido recordar este 2 de enero la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, que tuvo lugar el mismo día pero hace más de cinco siglos.

Con un tuit acompañado de un vídeo de la serie Isabel en el que se recrea ese episodio histórico, la formación de extrema derecha asegura: "No queremos ni debemos olvidar". Habla de "liberación", de "tropas españolas" y de "invasor musulmán"...

Muchos son los tuits que apuntan a las múltiples incorrecciones del mensaje trasnochado del partido de ultraderecha, pero destaca por encima de todos ellos el hilo de un profesor de Secundaria que va desmontando el argumento nacionalista punto por punto:

1. España como nación, no existía en ese momento. Por lo tanto, no eran tropas españolas. En todo caso, castellano-aragonesas. Nuestro país, como entidad jurídica nace tras la aprobación de la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz.

Y antes de que alguno/a diga la tontería de turno.



Me siento orgulloso de mi tierra y, sobre todo, de mi Historia. Y no necesito manipularla para ser sentirme más o menos que nadie.



Y la amo porque gracias a ella he aprendido lecciones que la política jamás me podrá enseñar.