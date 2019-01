Michael Robinson saca una carcajada a todos con esta broma sobre su enfermedad en 'Espejo Público'

El humor de Michael Robinson es inmune a cualquier adversidad y así lo ha demostrado en su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público.

El exfutbolista y comentarista deportivo de 60 años dejó helados a muchos al anunciar en la Cadena SER que padecía un cáncer con metástasis que no tenía cura y que lo único que podían hacer era "controlarlo" mediante un tratamiento que costaba 14.000 euros al mes. "Intentaré morir antes para que no te quedes en bolas", afirma que le dijo a su mujer.

Poco después acudió al doctor Emiliano Calvo, que cambió el pronóstico y le aseguró que "con inmunoterapia estoy curando al 37% de las personas que padecen lo que tú".

Con este tratamiento asegura que se encuentra "mejor que nunca": "En muy pocos momentos de mi vida me he encontrado tan estupendamente. Incluso creo que debo ser el único paciente de cáncer del mundo que está engordando, me encuentro fenomenal".

Durante la entrevista con Griso se ha permitido bromear y cuando ha hablado del tratamiento ha contado que no tiene "casi efectos secundarios" mientras guiñaba un ojo de forma compulsiva, lo que ha generado una gran carcajada en el plató.