Sandra Sabatés ('El Intermedio'), durísima contra Pablo Casado: "A la que te despistas..."

Sandra Sabatés ha concedido una entrevista a Papel, el suplemento de El Mundo, en la que ha hablado de su libro Pelea como una chica (Planeta), del feminismo, de su papel en El Intermedio y del auge de Vox en España así como de su mensaje contrario a la ley de violencia de género.

Sabatés ha contado que está preocupada por el auge de la derecha: "Lo estamos viendo con Vox: su discurso es para hacernos temblar. Sólo hay que ver esa intención de derogar la ley contra la violencia de género, que me parece ya lo último que podemos esperar".

Además, se ha pronunciado sobre el boicot que el partido de Santiago Abascal hace sobre laSexta: "Lo importante es la actitud que tengamos nosotros, y vamos a seguir estando ahí. Por mucho que nos veten la entrada a sus actos, vamos a seguir informando y siendo críticos".

Sabatés considera que la educación es fundamental para acabar con el machismo imperante en la sociedad. Al hablar del aborto y de los derechos conquistados, aprovecha para cargar contra Pablo Casado y contra Abascal: "En algunos sentidos volvemos atrás. Hace días que venimos escuchando a Pablo Casado diciendo que el aborto no es un derecho y pretende volver a la ley de 1985. Que tengamos un derecho no significa que esté asegurado, hay que seguir defendiéndolo para que no te lo quiten. A la que te despistas, aparece un Casado o un Abascal".