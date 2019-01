La escritora Rosa Montero ha hecho un llamamiento a través de su cuenta oficial de Twitter para que nadie responda a los perfiles del partido ultraderechista Vox ni tampoco a sus seguidores.

"Amigos, esto es muy muy importante. Por favor difundid. Vale también para los trolls", ha escrito Montero en la red social junto a una imagen sacada de la plataforma Spanish Revolution en la que se recomienda no responder a Vox porque "los algoritmos de todas las redes muestran más las publicaciones que generan más interacciones".

Amigos, esto es muy muy importante. Por favor difundid. Vale también para los trolls pic.twitter.com/bXUvEHFTH7 — Rosa Montero (@BrunaHusky) 6 de enero de 2019

"Si les rebates no sólo pierdes el tiempo, les haces ganar visibilidad. Saben que la mejor manera de ganar potenciales votantes es indignando e incordiando a sus rivales", se puede leer también.

Por ello, en la imagen que ha compartido Rosa Montero se recomienda no compartir los vídeos de Vox, no mencionar sus perfiles y no contestar a sus seguidores".

La publicación de la escritora acumula en apenas 36 horas más de 1.00 retuits y otros tantos 'me gusta'.