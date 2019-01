La inesperada confesión de Ana Rosa Quintana a una invitada: "Eras insoportable"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a El Programa de ARdespués de las vacaciones de Navidad y ha tenido un día completo. La presentadora de Telecinco ha respondido a Vox después de que el partido de extrema derecha la incluyese en una caricatura de "feminazis" y ha tenido a Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP.

Al poco de empezar la entrevista, Quintana ha querido compartir con Saavedra sus impresiones sobre su paso por el reality show de Mediaset.

"Oye Miriam, ¿y por qué no hablaste así en la casa? Así como estás de normal porque es que en la casa eras insoportable

"Hombre, porque estaba con gente no del todo normal. Si estoy con gente que todo el tiempo me está provocando y además por detrás, porque no tiene los pantalones para venir de frente a mi cara y enfrentar...", ha respondido Miriam.

"Al principio se portaron fatal contigo, pero luego cuando se tranquilizó la cosa yo decía: 'Con Miriam no puedo convivir ni un cuarto de hora'. Era molestar por molestar, todo el rato hablando y gritando", ha añadido Ana Rosa.

"Pues seguramente lo hubiésemos pasado muy bien Ana, te lo aseguro. Y hubiésemos cantado y bailado mucho", ha afirmado Miriam.

Saavedra ha afirmado que su actitud dentro de GH VIP era una forma de "defensa" de los ataques de sus compañeros.

Joaquín Prat, copresendador del programa, ha salido en defensa de Saavedra: "Lo único que ha hecho ha sido defenderse de las provocaciones. Ha sido la más auténtica de la casa".