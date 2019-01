Traducción: esto es lo que significan de verdad las medidas que han pactado PP y Vox

Se acabó la función: el PP y Vox han firmado este miércoles un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía.

El pacto se ha materializado en un documento con 37 medidas que no son lo que Vox había pedido en un principio (uf, menos mal), pero que tampoco permiten respirar tranquilos.

Como el dialecto de los documentos políticos suele ser críptico, nos hemos armado de paciencia para desentrañar lo que esconden tantas frases alambicadas.

11. Abrir los planes de empleo a la colaboración público–privada.

O lo que es lo mismo, que las empresas de trabajo temporal (ETT), tengan acceso a los datos de parados que hay y les ofrezcan empleo, que generalmente no es un empleo de calidad.

15. Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional

Esta medida incluye dos propósitos. La primera es, Dios mediante, reforzar a los colegios que todavía segregan a los alumnos en función de su sexo. La segunda, utilizar dinero público para financiar a aquellos alumnos que cursen Bachillerato (educación no obligatoria) en colegios privados, normalmente controlados por entidades religiosas.

20. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas

Esto es, financiar con dinero público un organismo que trate de convencer a las mujeres para que no aborten.

24. Eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios

Dicho de otro modo, permitir que los funcionarios de la Sanidad andaluza puedan trabajar a la vez en hospitales privados.

25. Revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las Comunidades Autónomas por el Gobierno Central

El verdadero significado de esta medida lo ha explicado Esther Palomera en este tuit:

Por recordar.. El acuerdo PP-VOX se compromete a acabar con las subastas de medicamentos https://t.co/sTCDPc01Mf — Esther Palomera (@estherpalomera) 9 de enero de 2019

26. Facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las Comunidades

Esta propuesta no tiene traducción sino desmentido: el gobierno de la Junta no gobierna España ni el resto de comunidades y por lo tanto no puede controlar lo que hagan el resto de territorios.

28. Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral

Recogiendo cable. La propuesta inicial de expulsar a 52.000 inmigrantes que Vox planteó ayer para espanto de muchos ha quedado convertida en este párrafo que, de alguna manera, criminaliza a la inmigración.

29. La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico

¿Qué significa? Sólo los muñidores del acuerdo lo saben. O a lo mejor ni eso.

30. Luchar contra el "turismo sanitario"

PP y Vox han firmado esta medida para intentar evitar que ciudadanos de otros países de la Unión Europea hagan uso de los servicios sanitarios españoles. Aplicada ahora mismo, sin embargo, significaría que ningún español procedente de otra comunidad autónoma sería atendido en un hospital andaluz. ¿Contradictorio?

31. Auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político 32. Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa

Leyendo entre líneas, estas dos medidas hablan de la concesión de "nuevas licencias" y su control por parte del nuevo ejecutivo andaluz y del debilitamiento de Canal Sur, lo que puede implicar el despido de cientos de sus profesionales.

33. Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica

Vox y PP insisten en sus ataques a la ley de Memoria Histórica y proponen una nueva ley que, desde su mismo nombre, integra la lectura franquista de la Guerra Civil y la Dictadura.

34. Apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico 35. Apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa

La tauromaquia es oficialmente Patrimonio Cultural desde el año 2013 y el Tribunal Supremo ha insistido en ello en diversas ocasiones desde entonces. En cuanto al flamenco y la Semana Santa, no parece que estén amenazados en Andalucía, sino todo lo contrario.