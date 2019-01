Maroto: "Hay más gais en Nuevas Generaciones del PP que en todas las asociaciones españolas de LGTB"

El secretario de Organización del PP, Javier Maroto, acudió a La Sexta Noche y, entre otras cosas, tuvo que enfrentarse a unas cuantas preguntas complicadas sobre la concepción que su partido tiene sobre la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de los homosexuales.

"¿Cómo valora usted las palabras de Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular en Madrid, en las que insiste en que las feministas pervierten el lenguaje con lo de "miembras" y "portavozas"?", disparó el periodista Iñaki López. La respuesta: "Si yo digo que feministas somos los que decimos que mujeres y hombres somos iguales en derechos y obligaciones -explicó Maroto- no hay nadie que no levante la mano conmigo, porque eso es el feminismo".

A raíz de esa cuestión, el exalcalde de Vitoria añadió que las asociaciones feministas quieren "colectivizar a la sociedad y explicarle a todo el mundo cómo se tiene que ser en un colectivo". Y entonces es cuando derivó el asunto al terreno de la homosexualidad. Sostuvo que la izquierda usa esa misma estrategia con los gays, y dicen: "Para ser un buen gay hay que ser así, hay que pensar así, hay que tener determinadas ideas, porque lo decimos nosotros".

Fue más allá: "Por ejemplo, en las Nuevas Generaciones del PP, hay más gais que en todas las asociaciones españolas de LGTB. Las asociaciones nos dicen cómo hay que ser porque ellos lo determinan, porque ellos nos colectivizan. Por eso estoy de acuerdo también con Isabel", concluyó.

En la entrevista, defendió también que el expresidente del Gobierno José María "Aznar llevaba en su programa electoral que dos hombres se pudiesen casar y dos mujeres también". Lo que pasó es que "el PSOE lo llamó matrimonio" y por eso el PP "presentó un recurso al nombre del derecho, no contra los homosexuales". No porque no crea en la igualdad de fondo, dijo. Un recurso, eso sí, que a su entender fue "equivocado".

Maroto, tras su contundente afirmación sobre los gais en su partido -aún no ratificada por Nuevas Generaciones...-, retomó finalmente el hilo del feminismo. "Las mujeres de España son muy distintas y saben defenderse su identidad como mujeres, pero no tiene que haber una asociación que les diga cómo tienen que ser, qué tienen que pensar y qué pancarta llevar. Porque saben defenderse y los hombres estamos con ellas sean de izquierda, de centro o no voten a nadie. No colectivizan a nadie.