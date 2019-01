Ernest Urtasun liderará a los comunes en las elecciones europeas

Otras primarias que terminan sin sorpresa. El eurodiputado Ernest Urtasun y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, serán los principales candidatos de los comunes en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 26 de mayo.

Ambos políticos catalanes se sumarán en la lista de Unidos Podemos Cambiar Europa, que lidera el errejonista Pablo Bustinduy y agrupa a diversas formaciones: Podemos, Izquierda Unida, Equo, la confluencia catalana Catalunya En Comú y la gallega En Marea. Todavía no se conoce el número que ocuparán en dicha candidatura.

La candidatura Europa en Comú, que lideraba Ernest Urtasun, ha arrasado en el proceso de primarias de Catalunya en Comú al obtener el 82,4% de los votos, según ha informado la formación en un comunicado. La lista Desbordem en Comú, del sector anticapitalista, se ha quedado con un 14,35%.

Pisarello ha ganado las de BComú, en este último caso, por ser el único candidato que se ha presentado.

Emocionat. En nom de la candidatura #Europaencomu gràcies per aquest gran suport! I gràcies a les més de 3.200 persones que heu participat en la votació. Prometem deixar-nos la pell per recuperar una Europa per tothom! @CatEnComu_Podemhttps://t.co/IkFhqcQPlf