El detalle de esta foto de juventud de Inés Arrimadas que más está dando que hablar

Inés Arrimadas ha caído en el reto de los 10 años. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía suya de hace diez años y un detalle de la imagen, lo poco que ha cambiado, ha generado muchos comentarios entre sus seguidores.

"Yo también me sumo al 10YearsChallenge con estas dos fotos. En la foto de la izquierda llevaba varios años en el sector privado y trabajaba en una consultora estratégica", escribe la política.

"En esos momentos no me podía ni imaginar que casi 10 años después estaría viviendo esta experiencia y este reto en política. La vida da muchas vueltas, pero hay algo que no cambiará nunca: la ilusión y las ganas por seguir aprendiendo y dando lo mejor de mí allá donde esté", termina su mensaje.

El contraste de las dos imágenes ha llamado la atención porque el tiempo parece no haber pasado para Arrimadas:

