Javier Tebas revela en 'El Partidazo de COPE' a qué partido va a votar y seguramente ni te sorprenda

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, contó en una entrevista en el 'Partidazo de COPE' de este martes a qué partido político va a votar en las próximas elecciones. Y este no es otro que Vox, la formación de Santiago Abascal.

En un momento de la entrevista, Tebas recordó cuando Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Español de Fútbol, contó su experiencia con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. De broma, Juanma Castaño, el presentador del programa, le preguntó si tenía envidia de Rubiales, a lo que respondió de manera irónica que sí y que ese era el motivo por el que no se hablan, aunque también aprovechó la oportunidad para afirmar que es más de Trump.

Entonces, el periodista asturiano quiso conocer la opinión sobre la irrupción política de Vox. "Me parece bien, España necesitaba una alternativa tipo Vox. Hay que respetarlo, 400 mil personas les han votado en Andalucía. Si Vox va en esta línea les votaré", declaró Tebas sin dudar ni un instante.

Aunque Castaño intentó sacar a Tebas si este sería en un hipotético caso ministro de Deportes en caso de que Santiago Abascal se lo propusiera, el presidente de la LFP lo descartó de manera automática: "No estoy para estas cosas. Tampoco sería vicepresidente. No soy militante ni mucho menos, solamente soy un votante y trabajando por el fútbol profesional ya trabajo por España".

Esta no es ni mucho menos la primera vez en la que Javier Tebas muestra su ideología política. El pasado mes de febrero de 2016 y en una entrevista publicada por el diario El Mundo, el presidente de la LFP puso en valor la labor que estaba haciendo Marine Le Pen en Francia: "España necesitaría un Le Pen a la española".

Además, en esa ocasión también reconoció que había apoyado al partido de extrema derecha Fuerza Nueva: "Sigo pensando lo mismo que hace 20 años. Pero no soy de extrema derecha. En la mayoría de los temas, sigo pensando igual que cuando era de Fuerza Nueva. Lo que pasa es que no se conoce bien qué era Fuerza Nueva. Pero no soy ni de extrema derecha, ni violento. Si extrema derecha es defender la unidad de España, la vida y un sentido católico de la vida, yo estaba en ese grupo. Y sigo defendiendo lo mismo".

Por último y otro momento destacado y comentado de la entrevista de este martes fue cuando Castaño le preguntó a Tebas que si en las entrevistas postpartido los periodistas van a poder preguntar lo que quieran o lo que deje La Liga. La respuesta fue y clara y contundente: "Preguntarán dentro de la línea editorial que diga La Liga. Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar, como preguntes algo que no esté dentro del manual no volverás a salir". Esta respuesta generó una gran controversia en el estudio radiofónico.