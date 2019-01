El duro 'recadito' de Rufián a Carmen Maura que es viral en 4 minutos tras su indignación con los catalanes

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha respondido, en su cuenta oficial de Twitter, a la actriz Carmen Maura, quien en una entrevista en el diario El Mundoha asegurado que cada vez que ve que "para conquistar a los catalanes les están dando dinero", se indigna: "Me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita. Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías", ha opinado.

"Lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas", ha sentenciado la actriz, con unas palabras que han provocado un auténtico terremoto en las redes sociales.

De este modo Rufián ha publicado un listado de asuntos, como el rescate a las autopistas o a los bancos, la monarquía o diversas tramas corruptas, acompañado del siguiente mensaje: "Pongo esto aquí por si lees lo de 'qué mal el dinero que damos a los catalanes'":

Rescate autopistas 2.000.000.000€



Rescate banca 60.600.000.000€



Corona 7.700.000€



Defensa 32.000.000.000€



Castor 4.400.000€



Gürtel 123.000.000€



ERE's 854.000.000€



Lezo 23.500.000€



Pongo esto aquí por si lees lo de 'qué mal el dinero que damos a los catalanes.' — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 de enero de 2019

El 'recado' de Rufián a Maura, que en menos de media hora ya tiene más de 1.300 'me gusta', ha provocado un aluvión de comentarios en las redes sociales:

Rufianin, añade todo el dinero que el estado os ha dado para que dilapideis en chorradas y que debería haber ido a otras regiones de España que lo necesitan más. Por cierto no veo en esa lista lo que han "pillao" los PUJOLES. — Francisco (@Francis72734410) 17 de enero de 2019

EL GASTO DE DEFENSA LO HA SACADO DEL grupo antimilitarista tortuga. (menuda fuente oficial tiene el menda) así es rufián y sus rufianes. — israel cervantes (@irra39) 17 de enero de 2019

En Castor faltan tres ceros (000) — Jorge Bernabé (@JorMaBerRu) 17 de enero de 2019

Sueldo de Rufián: 8.000 € al mes pic.twitter.com/YY6QlKmgR4 — JuanCarlos Rodríguez (@jcelmundo) 17 de enero de 2019

La crítica de Rufián a las palabras de Maura sobre los catalanes se une a otras, como la de la tertuliana Pilar Rahola.

