"Debemos empezar a normalizar. Y todo el rollo ése de prohibir lo piropos... No sé, a mí me agota el tema. Además, vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar". Carmen Maura no se muerde la lengua. La actriz ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales con sus declaraciones sobre feminismo y los catalanes, en una entrevista en El Mundo.

Preguntada por el periodista Luis Martínez sobre la "revolución de la mujer", la intérprete ha afirmado que "todo está muy descontrolado" y, sinceramente, "creo que ya es hora de que las mujeres empecemos a relajarnos".

"Vamos a acojonar de tal manera al hombre que no va a haber forma de ligar".



👥 @luis_m_mundo entrevista a Carmen Maurahttps://t.co/j1xM6mTfL6 — EL MUNDO (@elmundoes) 17 de enero de 2019

"Si seguimos con tanta reivindicación y tanta discriminación positiva vamos a empechar a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es seguir para adelante y demostrar que tenemos la misma inteligencia en todos los campos", ha argumentado Maura, quien interrogada sobre la mayoría de ministras del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, ha afirmado que "cuando vi a Sánchez como si hubiera ganado al parchís todo rodeado de chicas en el Gobierno... Pues vale, muy bien".

En referencia a Cataluña y a los catalanes, Maura ha asegurado que cada vez que ve que "para conquistar a los catalanes les están dando dinero", se indigna: "Me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita. Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías", ha opinado.

"Lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas", ha sentenciado.

