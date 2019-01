El indignadísimo tuit de Pilar Rahola que ya es viral tras lo que ha dicho Carmen Maura sobre los catalanes: "Progre..."

La periodista y tertuliana Pilar Rahola ha mostrado su indignación con la actriz Carmen Maura, quien en una entrevista en el diario El Mundo ha asegurado que cada vez que ve que "para conquistar a los catalanes les están dando dinero", se indigna: "Me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita. Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías", ha opinado.

"Lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas", ha sentenciado la actriz, con unas palabras que han provocado un auténtico terremoto en las redes sociales.

"Aquí un espécimen progre en todo su esplendor...", ha afirmado en Twitter Rahola sobre la actriz, en un mensaje que en cuestión de minutos ha provocado centenares de reacciones.

"Y dime, chica Almodóvar, ¿también te pone negra recibir dinero de los catalanes? Porque, chica, se resuelve rápido", ha argumentado Rahola:

Los argumentos de la tertuliana han abierto un intenso debate en las redes sociales:

