La peculiar y rotunda manera con la que Miley Cyrus desmiente los rumores de embarazo

La actriz y cantante Myley Cyrus ha desmentido sus rumores de embarazo con una respuesta que no ha dejado indiferente a nadie y que ha utilizado uno de los elementos del momento que está en boca de todos: el huevo con más me gustas en la historia de Instagram.

A última hora de este miércoles, el diario británico Daily Mail publicaba la noticia con el titular de que "Miley Cyrus y Liam Hemsworth esperan su primer hijo juntos". La exclusiva iba acompañada de una foto de la artista en la que se le puede ver con un vestido verde que permite observar un pequeño relieve en la zona del estomago.

I'm not " Egg-xpecting" but it's "Egg-celent" to hear everyone is so " Happy For Us" .... we're happy for us too! "Egg-cited" for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz