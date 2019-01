La congresista más joven de la historia del Congreso de los Estado Unidos, la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, ha usado su primer discurso en una cámara estadounidense casi vacía para atacar a Donald Trump por el cierre parcial de Gobierno, que ejecutó el 21 de diciembre después de haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin un acuerdo a la vista sobre los fondos que el presidente reclama para su muro con México.

Ocasio-Cortez ha denunciado que esta "erosión de la democracia estadounidense" no se trata de "un muro" ni del "bienestar cotidiano de los estadounidenses". "La verdad es que este cierre es sobre la erosión de la democracia estadounidense y la subversión de nuestras normas gubernamentales más básicas", ha criticado la congresista neoyorquina por el distrito del Bronx.

"No es normal mantener como rehenes los cheques de pago de 800.000 trabajadores. No es normal cerrar el gobierno cuando no obtenemos lo que queremos", ha apuntado. Para justificar sus palabras, Ocasio-Cortez ha explicado el caso de uno de sus electores: un controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York quien llegó a los EEUU desde Yemen cuando tenía ocho años.

"Todos los días, los controladores de aéreos tienen la vida de miles de personas en sus manos, con cambios en el clima, retrasos en los vuelos, contratiempos de personal y una gran cantidad de otros problemas. Y es aterrador pensar que casi todos los controladores de tráfico aéreo en los Estados Unidos se encuentran actualmente distraídos en el trabajo porque no saben cuándo llegará su próximo cheque de pago".

"No es normal matar de hambre a las personas a las que servimos por una propuesta que es tremendamente impopular entre los estadounidenses", ha denunciado la congresista.