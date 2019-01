"A mí no me parece nada": María Llapart (Al Rojo Vivo) responde así a esta inesperada pregunta de Rafa Mayoral

La guerra entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón ha copado horas y horas de multitud de tertulias de televisión.

Este lunes en Al Rojo Vivo (laSexta), María Llapart ha entrevistado a Rafa Mayoral, diputado de Podemos, después de que Errejón anunciase que iba a formar un partido fuera de Podemos con Manuela Carmena, que se presentará a la alcaldía.

Llapart le ha preguntado a Mayoral si cree que Podemos va a nombrar a un nuevo candidato a la Comunidad de Madrid o finalmente van a apoyar Errejón.

"El problema es que hay 19.000 personas que han creído que él era su candidato y que de un día para otro se presenta por un partido diferente. Es difícil que pueda aunar esos apoyos de gente que se ha sentido defraudada, es muy difícil, ¿no le parece?", ha respondido Mayoral, dejando esa pregunta en al aire.

Una cuestión que Llapart no ha querido responder: "Yo es que no... no... A mí no me parece nada, señor Mayoral".

"Alguna opinión también tendrá, María", ha insistido el político.

"Sí, pero yo estoy aquí como periodista. Entenderá usted, que yo no de mi opinión, que no estoy para eso. Estoy para responder preguntas", ha replicado la periodista.

"Todos lo hacemos a nuestra manera", ha zanjado Mayoral.