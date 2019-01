El Gobierno de Estados Unidos evacúa de Venezuela a su personal no esencial

El Gobierno de Estados Unidos ordenó la pasada madrugada la evacuación de todo su personal no esencial en Venezuela, después de que el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, les diera este miércoles 72 horas para su salida.

En una alerta de seguridad, el Departamento de Estado también recomendó a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela "considerar seriamente" abandonar el país "mientras los vuelos comerciales sigan disponibles".

A los estadounidenses que opten por quedarse en Venezuela, el Gobierno les recomendó "tener los suministros adecuados para permanecer en sus casas".

La embajada de EEUU en Caracas permanecerá abierta en las próximas horas, aunque con "su capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela".

Maduro ordenó este miércoles la salida de todo el personal diplomático de EEUU en el país después de que el presidente Donald Trump, reconociera al autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, como mandatario legítimo.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK