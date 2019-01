Belén Esteban se encuentra inmersa en sus planes de boda con su actual pareja, Miguel Marcos, con el que lleva ya más de un lustro. En el programa de Sálvame de este lunes, la colaboradora de Telecinco estalló tras algunas afirmaciones en las que se comentaba que Jesulín de Ubrique sufrió por la ruptura con la madrileña y que esta estaba todavía enamorada del diestro andaluz.

"Que digan porque me caso que el amor mío es Jesulín de Ubrique, pues no. Quien hace daño a lo que más quieres en la vida no se le puede querer nunca", contó Belén Esteban antes de encenderse definitivamente.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Tras comenzar un diálogo subido de tono con otra colaboradora del programa, Lydia Lozano, la madre de la popular Andreita explotó de la forma más agresiva: "Ya está bien, eh. Vale ya Lydia...¡qué tía más pesada, chaval!". El asombro fue tal que la propia Lydia replicó con un "¿me está llamando pesada?".

En ese momento, Belén Esteban pronunció un "me salgo, hablad vosotros que me voy a encender, me salgo", antes de levantarse e irse del plató. Paz Padilla y el resto de sus compañeros trataron de calmarla sin éxito con el tradicional método de contar hasta 3.

Después se arrepintió y pidió perdón, especialmente a su hija: "Es muy fácil echar la culpa siempre a los demás y que fácil se ven los toros desde la barrera. A la única que tengo que pedir perdón es a la persona que más quiero".