Alba Reche ha cruzado el charco. La concursante de OT 2018 es una de las protagonistas de un artículo de The New York Times. El medio de comunicación se ha puesto en contacto con la triunfita por una de sus actuaciones durante el concurso, la de She Used to Be Mine.

El periódico americano ha recopilado en un artículo las cinco mejores versiones del tema —escrito por Sara Bareilles para el musical de Broadway Waitress—, entre las que se encuentra las de Alba Reche en el talent show de La 1 (TVE).

El #NYTimes me hizo una entrevista dentro del artículo de la gran @SaraBareilles

Thank you so much for your words and your music 💖

"Fue muy fácil verme reflejada en sus palabras. Todos tenemos historias pasadas, y esta canción conecta con algunas partes de mi vida", ha explicado la joven en una entrevista telefónica con el diario estadounidense.

"Encontré su versión y no pude apartar mis ojos de ella. Era arriesgada y dura", ha añadido Reche sobre la compositora del tema.