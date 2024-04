¿Es ‘milagrosa’ el agua de la longevidad que ha puesto de moda Gisele Bündchen?

Son muchas las celebrities que no paran de defender rutinas que parecen ser la clave para que las veamos esbeltas y sanas. Pero como todos sabemos, o deberíamos saberlo, las recetas milagrosas no existen, aunque eso no quiere que decir que no sea bueno tener en cuenta alguna de sus sugerencias, especialmente cuando son sencillas de seguir.

Es el caso de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen. En su libro Nutrir explica una costumbre que considera esencial para su bienestar físico y emocional. Se trata de algo tan sencillo como tomarse cada mañana al levantarse un vaso de agua templada con un limón recién exprimido y una pizca de sal.

Es ingenuo pensar que así se puede lograr la figura y buena apariencia de esta modelo de 43 años, pero también es cierto que esta costumbre es digna de tener en cuenta por diversas razones que tienen que ver con las rutinas saludables. Básicamente, se puede decir que esta receta –que, por otro lado, la conocían ya muchas de nuestras anónimas madres y abuelas españolas, (de hecho, Gisele Bündchen reconoce en el libro que se la enseñó su madre)– ayuda a despertar nuestro sistema digestivo por la mañana y a prevenir la deshidratación, aporta vitaminas y minerales diversos.

Si, además, la añadimos a nuestros hábitos diarios de cuidado corporal y facial matutinos (duchas, cremas…), puede poner un granito de arena más a los demostrados efectos positivos anímicos y emocionales que tiene el ritual de cuidarse cada día. Algo que saben bien desde los psicólogos especializados en estas cuestiones a los profesionales de los centros de mayores, que se ocupan de cuidar a las personas dependientes. El mantener este tipo de rutinas es esencial para el bienestar emocional que les proporciona a los mayores para afrontar cada día.

Sobre los beneficios concretos del agua tibia con limón y sal, cabe destacar que es una rica fuente de electrolitos, que desempeñan un papel crucial en la hidratación y el equilibrio de los fluidos corporales. En cuanto a la sal, añadida al agua, contiene minerales como sodio, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a reponer los electrolitos perdidos a través de la transpiración y la orina. Es sabido que el limón nos aporta vitamina C, que es antioxidante y nos ayuda a inmunizarnos de posibles catarros y, como contiene ácido cítrico, puede estimular también la producción de enzimas digestivas y ácido clorhídrico en el estómago.