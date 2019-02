Évole se sincera en Twitter tras su entrevista con Maduro y reconoce un hecho casi sin precedentes en su vida

El todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha concedido una entrevista al periodista Jordi Évole —en su programa Salvados, en laSexta— en la que, entre otras cosas, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de haberse arrodillado a la política de Trump.

Pues bien, poco después de la emisión de la charla de Évole con Maduro, y pocas horas antes de que el presidente Sánchez reconozca este lunes a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para que organice elecciones, el periodista ha utilizado las redes sociales para sincerarse sobre la emoción única que ha sentido durante la charla con Maduro.

Esa extraña sensación de que hoy el que se examinaba era el entrevistador y no el entrevistado. Desde la selectividad que no me sentía así. — Jordi Évole (@jordievole) 3 de febrero de 2019

"Esa extraña sensación de que hoy el que se examinaba era el entrevistador y no el entrevistado", ha escrito Évole en Twitter: "Desde la selectividad que no me sentía así", ha asegurado el periodista, cuyo tuit ha necesitado muy pocas horas para recibir más de 5.300 'me gusta' y generar un debate de centenares de comentarios:

Las demagogias de la política cortoplacista, que maneja las redes para nublar lo relevante y generar división, no pueden afectar al periodismo. Enhorabuena por el curro y por los contextos. Porque la entrevista estaba llena de lo más difícil: contextos, hasta en el último plano. — Borja Terán (@borjateran) 4 de febrero de 2019

.Todos los examinadores hubieran querido estar en tu lugar aunque dudo que muchos de ellos hubieran actuado con la misma contundencia. Tranquilo que has sacado una buena nota en la prueba selectiva. Un abrazo — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) 3 de febrero de 2019

Tu sensación es la realidad del ecosistema mediático español. Eso que sientes es lo que sufre el gobierno bolivariano cada día con la censura y falsificación mediática. — mauricio rodriguez (@mauricioeRG28) 3 de febrero de 2019

Increíble... posiblemente la última entrevista a un dictador antes de ver carcel o exilio. Un 10, lo acorralaste y dejaste que el mundo lo viera; El auténtico follonero!! 🙌 — carlos (@civic_ek) 3 de febrero de 2019

Desgraciadamente, has decidido tomar parte y ha tenido que ser así. Te has enfrentado a Maduro, sin otro ánimo que el de ponerle contra las cuerdas. Y has perdido. — Sergio Sánchez (@SergioRevolS) 3 de febrero de 2019

Pero has hecho una buena apología del inicio un golpe de Estado, era de lo que se trataba, justificarlo.

Ya sabes que la prensa es muy importante en estos casos para condicionar la opinión pública.

Cuando invadieron Irak fue El Mundo, hoy te ha tocado a ti. — Suso ∀lonso (@Somos_Pueblo_) 3 de febrero de 2019

Estabas condenado antes de emitir la entrevista por los grandes "democratas y patriotas" de este pais.Esta entrevista es un rayito de luz de LIBERTAD DE INFORMACION en mi pais — Manuel Morales (@mmr45) 3 de febrero de 2019

Excelente entrevista @jordievole saludos desde venezuela.. es muy dificil ser profeta en su propia tierra hno — Nelson Guzman (@NelJGS) 3 de febrero de 2019

Poco antes, Évole ya había publicado un emocionado tuit reconociendo que a sido una semana "intensa" y agradeciendo a todos el haber estado ahí: "Seguiremos luchando para conseguir documentos como el de hoy. Larga vida a Salvados", ha escrito Évole.

Gracias a todos por estar ahí en esta semana tan intensa. Seguiremos luchando para conseguir documentos como el de hoy.

Larga vida a Salvados. — Jordi Évole (@jordievole) 3 de febrero de 2019

