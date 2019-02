Una joven arrasa con la foto que le mandó su prima por WhatsApp: esconde una historia preciosa

La usuaria de Twitter @aldanarufino ha emocionado a miles de personas en Twitter después de publicar la foto de su abuelo que le envió su prima por WhatsApp.

La joven argentina explica que iba a llevar al día siguiente al anciano a comer pizza, al igual que él la llevaba a ella cuando era pequeña. Y su prima le envío la foto del hombre preparando minuciosamente la cita.

"Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como él me llevaba a mí cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mandó una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar", ha escrito la usuaria de Twitter junto a una captura de la conversación y la foto de WhatsApp

La imagen acumula en apenas 12 horas más de 89.000 'me gusta' y 9.000 retuits y ha generado miles de reacciones emocionadas. También son muchos los que piden que la joven suba otra foto de abuelo y nieta comiendo la pizza:

