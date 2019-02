Berto crea un grupo de WhatsApp por error y Pablo Motos lo abandona "mosqueado" a los dos minutos

"Berto Romero es un yayo". Así titula La Resistencia un vídeo en el que Berto le cuenta a Broncano una de las mejores anécdotas que se recuerdan en el programa.

El cómico catalán estará desde finales de febrero hasta marzo en el Teatro Capitol y quiso tener un bonito gesto con sus amigos, muchos de ellos famosos, y ofrecer entradas gratis a todos los que quieran asistir a su espectáculo.

Para ello, quiso crear una lista de difusión. Pero lo que creó por error fue un grupo de WhatsApp con 115 personas. "Esto ya es gravísimo pero no sabéis quién hay en ese grupo", advertía Broncano.

"En ese grupo hay mucha gente que quizá no quería que su número estuviese allí. Actores, actrices, algún presentador de televisión", decía Berto. "Gente muy influyente", apostilló Broncano.

Ese grupo estaba encabezado por un texto: "El que quiera entradas que me lo mande por e-mail. No por aquí". "De repente vi que tú ponías 'esto es la peor idea que he visto en meses'. Ahí me di cuenta de que la había cagado y qué hice, me salí del grupo", le dijo Berto a Broncano ante las risas de los espectadores.

"Fue sin maldad, me asusté. Ni comí ese día", añadió Berto.

"¿Se puede decir el nombre de gente que está?", preguntó Broncano.

"De repente me escribió Álex de la Iglesia y me dijo 'oye no pongas mi número por ahí'. Antonio Resines me mandó un mail que ponía 'oye que voy a ir a verte", contó Berto.

"Mezclaste a famosos con anónimos, eso un momento fue Los Juegos del Hambre. Yo recuerdo ver a gente a saliendo. 'Pablo Motos abandonó el grupo", respondió Broncano. "Yo creo que se enfadó", añadió Berto.

De esos 115 que formaban el grupo inicialmente quedan unos 80 y ahora el administrador del grupo es Alberto Chicote. "Se ha vuelto un puto infierno esto", aseguró Berto.

Mientras Berto estuvo fuera, Broncano ha contado que el actor Antonio de la Torre le dijo a Broncano que contase en La Resistencia que el show de Berto se había cancelado.

Para terminar, Broncano le dijo a Berto si quería disculparse con alguien. "Sí, con Pablo Motos. Que se fue, no ha dicho nada y estará mosequeado".