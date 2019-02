Chenoa, Soraya Arnelas y Mimi —Lola Índigo— acudieron este martes a El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3, pero fue sin duda esta última la que acaparó el protagonismo en las redes sociales.

Al margen de por su llamativa chaqueta verde chillón, Mimi dio mucho que hablar en Twitter por su consejo a una espectadora que aseguraba que se empezaba a sentir atraída por las mujeres.

Todo ocurrió en el consultorio que Nuria Roca tiene en el programa. La presentadora leyó el correo de una mujer de 41 años, casada y con dos hijas pequeñas, que aseguraba que desde hace aproximadamente un año se sentía atraída por las mujeres.

"Todo empezó cuando una compañera de trabajo me contó de manera informal que le gustaban las mujeres y desde aquella conversación no paro de darle vueltas y he empezado a mirar a las mujeres de otra manera. La verdad es que cada vez me apetece más vivir esa experiencia", decía la espectadora en su correo.

"¿Es posible descubrir esta atracción con más de 40 años? ¿Debo contárselo a mi marido? ¿Debo lanzarme? Yo no sé, estoy hecha un lío. ¿Tú que harías?", preguntaba la mujer.

Mimi respondió rápidamente: "¡Pues muy fácil! ¡Pa alante!". "Al marido no se lo cuentes", intervino Chenoa. Y fue entonces cuando Mimi soltó la frase que más juego ha dado en Twitter: "¡No te pongas uñas largas!".

Tras esa frase lapidaria, todos en el plató rompieron a reír mientras Chenoa se llevaba las manos a la cara y acertaba a decir: "Muy sutil, todo muy suave".

Estas son algunas de las reacciones que ha generado la frase de Mimi en Twitter:

Mimi sobre la historia de Luisa: "NO TE PONGAS LAS UÑAS LARGAS" #TuCaraEH QUE ME MEOOOOO 😂😂😂😂 — Sandra's Things 👾 (@slqhmola) 5 de febrero de 2019

Mimi jajajajajaja con las uñas #TuCaraEH. Ella y sus experiencias bi/les. — Natalia Ren de Jakku 🏳️‍🌈🇪🇺 (@MaNamesNatalia) 5 de febrero de 2019

me meeeo con Mimi, no uñas largaaas JAJAJAJA QUEEN #TuCaraEH — Carla Gómez (@Carla_gmez04) 5 de febrero de 2019

lo de las uñas lo ha dicho por experiencia propia jajajajaja #TuCaraEH — album (@albacongosto) 5 de febrero de 2019

Mimi me representa en #TuCaraEH

No te poñas uñas largas 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Patri Coy (@patriicoyaroca) 5 de febrero de 2019

"No te pongas uñas largas" JAJAJAJAJAJA MIMI ME ESTOY MEANDO 🤣🤣 #TuCaraEH — Maria🎧🎶 (@mariamusic94) 5 de febrero de 2019

Mimi era consciente de lo que vamos a hablar por el comentario de las uñas pero le ha sudado el coño lo más grande y lo ha soltado ahí, en prime time#TuCaraEH — Marina Índigo War (@BikinAyo) 5 de febrero de 2019

- Situación -

Una mujer tiene 41 años y está sintiendo atracción por las mujeres, quería saber que podía hacer.

- a lo que Mimi contesta -

NO TE PONGAS UÑAS LARGAS

- REEEEEEEINA - @lolaindigomusic#TuCaraEH pic.twitter.com/JPvYsY0UWH — L u c í a (@luciamorenood) 5 de febrero de 2019

Me sigo riendo con lo de las uñas😂😂😂😂😂 #TuCaraEH — Ainara (@ainara2913) 5 de febrero de 2019

*hablan de una chica que se ha dado cuenta de que le gustan las chicas*



consejo de mimi: no te pongas uñas largas



ME MEOOOOOOO #TuCaraEH — Maria Indigo⚡️ (@mariaot1016) 5 de febrero de 2019

Os digo una palabra y decís lo primero que se os venga a la mente



"LESBIANA"



Mimi: uñas largas no, never, nunca, atras#TuCaraEH — Marina Índigo War (@BikinAyo) 5 de febrero de 2019

"No te pongas uñas largas" dice la Mimis. La que es icónica es icónica.#TuCaraEH — Corina Linares (@corinalq7) 5 de febrero de 2019

Mimi y las uñas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 diosa jajajjajaja #TuCaraEH — Elettra Y Daniela (@Blumettraa) 5 de febrero de 2019

Nuria Roca cuenta la historia de que una chica (casada con un hombre) siente algo por una mujer.

Nuria: -Qué consejo le daríais?

Mimi: -Que no se ponga uñas largas.



AUXILIO QUE ME AHOGO😂💖

LA AMO#TuCaraEH — Cicatrices; Reflexión 🦁💜 (@anaftmiriam) 5 de febrero de 2019

Me encanta el consejo de Mimi: no uñas largas. Directamente JAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ#TuCaraEH — Fátima (@Fatima_WPP) 5 de febrero de 2019