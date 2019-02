Soraya Arnelas, Mimi -Lola Índigo- y Chenoa fueron este martes a divertirse a El Hormiguero y a promocionar la gala final de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 en el que las dos primeras son finalistas y la colaboradora de Zapeando jurado.

El traje que cambia de color que llevaba Mimi fue uno de los momentos más comentados del programa. Sin embargo, Soraya también dio que hablar, especialmente gracias al tatuaje que se hizo en el pecho hace unas semanas. "Viene enseñando el tatuaje que me llama mucho la atención. Con las interpretaciones te habrán dicho de todo, con esto Íker Jiménez te hace una temporada", bromeó Pablo Motos.

(VER AQUÍ EL VÍDEO DEL MOMENTO)

"Aquí han visto muchas cosas de los illuminati, pero que la gente no se líe, este lo he diseñado yo y tiene que ver con el amor", empezó Soraya, antes de desmenuzarlo más en profundidad: "Hay números ocultos, el 212 que es la habitación en la que me quedaba yo con mi novio en un hotel de Barcelona. Está el 13 también y un eclipse donde se funden la luna y el sol".

El día en el que la extriunfita lo publicó en Instagram, el pasado 19 de enero, sus seguidores empezaron a promover teorías, aunque ninguna acertó a desvelar el significado original.