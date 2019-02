Casado: "La España que no se quiere arrodillar se tiene que manifestar"

"Si hay una buena movilización el domingo y en estos tres meses nos movilizamos contra la izquierda y la extrema izquierda, creo que del 26 de mayo saldrá una convocatoria de elecciones". El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado este viernes al periodista Carlos Herrera —en la Cope— que la manifestación convocada para este domingo por PP, Ciudadanos y Vox con el objeto de echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "trasladar la España de los balcones a la calle y a las urnas".

"La España que no se quiere arrodillar se tiene que manifestar", ha opinado Casado, quien ha vuelto a acusar a Sánchez de mentir porque no ha convocado elecciones: "Dijo que no iba a aceptar los apoyos de podemitas, independentistas y batasunos y lo está haciendo", ha protestado el presidente popular, quien ha afirmado que "la paciencia se ha colmado".

A juicio de Casado, "se ha rebasado la traición, porque Sánchez va contra la Transición de España y los españoles tenemos derecho a manifestarnos y a hacerlo sin siglas".

En este sentido, el líder popular ha defendido que en la concentración del domingo "todos los líderes políticos deben tener el mismo protagonismo porque la mejor moción de censura que se puede hacer a Sánchez es esta".

En referencia a las medidas previstas por la oposición para después de la concentración del domingo, Casado no ha descartado ninguna opción, tampoco la moción de censura, si bien ha sugerido que debe ser prudente a la hora de adoptar medidas porque "cualquier votación que sea favorable para Sánchez, le puede valer para legitimarse un año más": "Debemos ir a las urnas y que haya una mandato de cambio", ha añadido.