La brillante respuesta de un restaurante a esta incomprensible queja en TripAdvisor

Una usuaria de TripAdvisor intentó destrozar a un restaurante asturiano especializado en comida andaluza, pero su reseña ha provocado una gran carcajada en redes sociales más de dos después de haberla escrito.

La clienta escribió en la web en septiembre de 2016 un duro mensaje titulado "para no volver". En él, criticaba la calidad de la comida de una taberna llamada La Andaluza —que a pesar de su nombre se encuentra en Oviedo—.

Otro usuario ha rescatado su crítica junto a la respuesta del restaurante y la ha compartido en Twitter. En pocas se ha vuelto viral con más de 1.400 me gusta. "He estado esta semana y estaba ilusionada con la comida típica de Andalucía pero al servirnos el entrante y darnos cuenta de que era de bote nos dio un bajón increíble", así comienza el mensaje de la clienta.

EL POLLO SABÍA RARO Y LA MOJAMA NO ERA FRESCA. pic.twitter.com/YLRd14dKvL — Comensal Enfurecido (@ComensalFurioso) 9 de febrero de 2019

"Seguimos con adobo de pollo y a parte de estar congelado estaba empanado dos o tres veces. Tuvimos que anular el resto de la comida, era infumable, y la mojama no era fresca . Una auténtica decepción", escribió la usuaria.

Ante lo extraño de la queja, el gerente del restaurante le explicó cuál creía que había sido el fallo que había originado la mala impresión. "No quiero que suene presuntuoso lo que le voy a contestar incluso le invito a que vuelva cuando quiera", comienza la cautelosa respuesta.

"Imagino que desconocía lo que había pedido porque el cazón en adobo es un pescado de la familia ovovivípara y vive en aguas templadas. No tenemos pollo en la carta pero la próxima vez que venga, si me avisa, podremos conseguírselo. Respecto a la mojama que decía que no era fresca... Es lomo de atún en salazón, calcule que tiene que sufrir un proceso de curación de al menos 18 días en unos túneles especiales al viento de levante. Creo que tampoco sabía lo que comía", explica el gerente.

El gerente asume la culpa de no haberle explicado en qué consistía cada plato. "Este problema se arreglaba habiéndome pedido ayuda, que además es algo que siempre ofrezco porque entiendo que la originalidad de la carta puede hacerla necesaria", concluye la respuesta junto a un "afectuoso saludo".