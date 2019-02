Acusan a Irene Lozano de comparar el 1-O con una violación en esta entrevista en inglés

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, se ha convertido en el centro de las críticas por una frase que ha dicho en una entrevista en inglés con la cadena Sky News.

"Ellos querían hacer el referéndum pero no tenían permiso para hacerlo. Normalmente utilizo la metáfora del sexo: no está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque sino es una violación", dijo en el programa World View.

Ante esas palabras, el propio periodista preguntó sorprendido: "¿Estás comparando un referéndum con una violación?". Algo que negó Lozano. Pero el presentador no se conformó con esa respuesta y replicó: "Eso has dicho".

"Cualquier acto que hagas es diferente si lo haces con permiso o sin. Lo que he dicho es que el sexo está bien, pero deja de estarlo cuando se hace sin permiso. El sexo sin permiso es una violación. Votar está bien, pero si no tienes permiso es un delito criminal en España", remarcó Lozano.

Esas palabras han dado mucho que hablar en redes sociales, con reacciones como estas:

Irene Lozano, como Secretaria de Estado, compara el referéndum del 1-O con una violación. Sí, votar sin permiso, dice, es como tener sexo sin permiso.

El estupor en el periodista no deja lugar a dudas. En el extranjero daríamos risa sino fuera todo tan dañino. https://t.co/573TUw0PKt — Esther L. Barceló 🔻 (@Elba_Celo) 14 de febrero de 2019

Te recomiendo que vayas a ver un médico que sea especialista en psicologia clínica.

Irene Lozano compara el referéndum independentista con una violación @lavanguardia https://t.co/P0oEpvwcuR — Xavi Sans (@7c64fdd968874ff) 14 de febrero de 2019

Poca verguenza esa Irene Lozano !!! Probablemente nunca tuvo que soportar lo que es una violacion de verdad !!!! Yo, como victima de violacion le pido que elimine esas palabras !!! y la proxima vez que hablas, utiliza tu cabeza antes ! Shame on you !! https://t.co/V7aZ0FOjF9 — Trinity Yazimoto 🎗️ (@TrinityYazimoto) 14 de febrero de 2019

Es que es muy fuerte que una Secretaria de Estado compare votar con una violación. Y no, @lozanoirene votar sin que te autoricen NO es delito. https://t.co/0IfgY1k4Wx — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 14 de febrero de 2019