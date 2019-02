Hay quien dirá que Belén Esteban nunca ha dejado de hablar de Jesulín de Ubrique, pero lo cierto es que sus comentarios no son tan habituales. O no lo eran hasta hace unos días, cuando Sálvame (Telecinco) rescató lo que le sucedió a la colaboradora con el torero hace casi 20 años, cuando ella abandonó Ambiciones (la casa de los Janeiro en Cádiz). Y esa es la razón por la que en estos últimos días no la hemos dejado de escuchar pronunciar su nombre.

No es fácil entender la historia si no se ven todos los capítulos, porque el asunto empezó de una forma y ha tomado un cauce tan inesperado que ha derivado en otras cuestiones (no se entiende muy bien cómo).

Todo empezó el 6 de febrero, cuando Sálvame emitió unas grabaciones (que había llevado al programa el paparazzi Diego Arrabal) que nunca se habían escuchado hasta entonces. En ellas, Jesús Janeiro explicaba hace más de 18 años que Belén Esteban abandonó Ambiciones por decisión propia y no porque nadie la echara: "Se ha ido de casa por cómo es". En ese momento, la versión que la colaboradora ha mantenido durante décadas se empezó a tambalear. El enfrentamiento de la expareja de Jesulín y de Arrabal, que se ha ido prolongando, ha dado lugar al meme más viral de esta semana:

He visto más veces hoy este vídeo de Belen Esteban que mis padres en este año pic.twitter.com/7olSzg6cC1 — Ла Рече ес топ🇮🇹🏳️‍🌈 (@GiuliaTenaglia2) 12 de febrero de 2019

En las grabaciones incluso se habla de un momento bastante delicado en el que 'la Esteban' le habría lanzado un objeto a su expareja. "¡Se han dicho barbaridades! ¡Que si he tirado un cuchillo, hombre!", se quejaba este lunes 11 de febrero en el programa. Jesulín le concedió la entrevista a Arrabal, según la versión del paparazzi, diez días después de la ruptura de la pareja. Arrabal había mencionado la existencia de las grabaciones, Belén Esteban le retó a hacerlas públicas y... así lo ha hecho.

Al conocer el contenido de los audios, Belén Esteban se defendió atacando. "Yo te he podido acusar de cosas", apuntó. Pero no todo acabó ahí. El programa ha querido estirar la historia y lo está haciendo. Tanto que ha derivado en el nombre de Cristina Tárrega.

El resurgir de esta historia ha coincidido con la vuelta a los ruedos del torero y con los rumores de separación de su mujer María José Campanario. De ahí se ha pasado a hablar de las supuestas infidelidades de Jesulín —tanto durante la época en la que estuvo con Belén Esteban como durante su matrimonio— y de ahí que se haya acabado apuntando a una famosa presentadora con la que el torero ha estado: al final, la propia Esteban perdió los nervios y dijo que la persona en cuestión está trabajando en El programa de Ana Rosa, y todos acabaron apuntando a Tárrega. La historia continúa con los enfados diarios de la colaboradora de AR.