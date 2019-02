Pedro Sánchez, en 'Manual de resistencia': "Tenía buena relación con Rajoy; resultó duro desalojarle con una moción de censura"

El diario El País ha publicado este domingo un extracto del libro Manual de resistencia (Península) que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sacará a la venta este 19 de febrero.

En él, Sánchez rememora cómo fueron los días previos y la jornada en la que accedió a la Presidencia a través de una moción de censura.

Primero, se muestra sorprendido con el "ridículo" que, a su juicio, hace Ciudadanos cuando el entonces líder de la oposición les plantea la posibilidad de una moción de censura a Rajoy tras la sentencia que condenaba al PP por la trama 'Gürtel'.

"Aquel lunes hablo con Pablo Iglesias. Al mismo tiempo, le envío un mensaje a Albert Rivera para pedirle que hablemos de la moción. Él me responde que mejor que eso lo hablen su hombre de confianza, José Manuel Villegas, y José Luis Ábalos, y si hay algo más importante ya lo tratamos nosotros después. A mí me parecía que un cambio de Gobierno era el tipo de cuestión de primera magnitud que debíamos abordar los dos líderes de nuestros respectivos partidos, pero, en fin.

(...) Rivera empieza a contar a la prensa que yo no le he llamado porque quiero pactar con los independentistas y romper España. Intoxicación pura y dura. Después de haberse negado a verse conmigo, me acusa de no haberle llamado: el tipo de comportamiento que convierte a las personas en no fiables.

(...) Empiezan a ponerle excusas a Ábalos, en definitiva porque no quieren que haya un presidente distinto de Rajoy. En fin, a partir de ahí empiezan a hacer cosas raras: anuncian que promoverán su propia moción, cuando ni siquiera tenían los diputados, no ya para ganarla, sino siquiera para poder presentar la iniciativa. Daban muestras de desconocer el Reglamento del Congreso de los Diputados. Incluso plantearon como posible pedir diputados prestados al PSOE, ¿para qué? ¿Para boicotear nuestra moción con más fuerza? Era todo absurdo. Por último, salieron con la idea de un candidato independiente y propusieron a algunos socialistas históricos, sin siquiera consultarles. Estos, a su vez, tardaron poco en desmentir públicamente que quisieran participar en ninguna operación con Cs, lo que se acercó mucho al ridículo".