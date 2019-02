Gracias a 'Roma' está habiendo avances para las trabajadoras del hogar en México

Roma, la multigalardonada película dirigida por Alfonso Cuarón, ha impulsado al avance en las condiciones laborales de millones de trabajadoras del hogar, según ha explicado Germán Martínez, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de un vídeo de poco más de un minuto publicado en la cuenta oficial del IMSS, el titular del Instituto ha anunciado que en los próximos días dará inicio un programa piloto que permitirá garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar en México.

Su objetivo es brindar a las trabajadoras del hogar atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica, pensión por invalidez y fondos para jubilación, además de otras prestaciones como velatorios y guarderías.

El propio Alfonso Cuarón también ha publicado un vídeo en el que celebra la puesta en marcha del programa piloto del IMSS, que califica como un "hecho histórico".

El director también felicita a Marcelina Bautista, una activista que lleva muchos años luchando por mejorar las condiciones de estas mujeres trabajadoras, y que lo acompaña en el vídeo: "Por fin ha logrado un poco de justicia para esta causa".

Bautista manifiesta que "ha sido una lucha larga y cansada, muchas veces hemos sido discriminadas y casi siempre ignoradas". Por ese motivo, considera que el arranque del programa del IMSS es un gran logro, "pero es sólo un primer paso hacia obtener una igualdad en condiciones laborales".

La cinta del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, narra la vida de Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, una trabajadora del hogar oaxaqueña que trabaja con una familia que reside en la colonia Roma de la Ciudad de México, a principios de los años setenta.

El filme retrata las condiciones en las que trabajaban estas mujeres, predominantemente jóvenes indígenas, mostrando sus extenuantes jornadas de trabajo y sus precarias condiciones de vivienda y de acceso a la salud.

