La periodista y presentadora de Más Vale Tarde de La Sexta, Mamen Mendizábal, se mostró implacable en una entrevista que realizó en directo este lunes al candidato popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los polémicos 21 puntos de Quim Torra que desde el Partido Popular aseguran que aceptó el Gobierno de Pedro Sánchez centraron el final de la entrevista. "Usted y otros líderes del PP pueden repetir hasta la saciedad que Sánchez aceptó los 21 puntos de Torra, pero no es verdad, porque si los hubiera aceptado no habría elecciones. Sabe que no es verdad lo que está diciendo", le afirmó con rotundidad la periodista.

En el momento en el que el popular intentó evadir la respuesta, Mendizábal le cortó y le sentenció con una frase lapidaria: "¿Es verdad o no? Es importante, de cara a los días que nos quedan por delante, decir la verdad. ¿El señor Sánchez aceptó los 21 puntos, los hizo suyos?".

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO)

Martínez-Almeida, de nuevo, lejos de responderle a esa pregunta, se fue por las ramas con una contestación que no dejó satisfecha a la periodista: "Cuando Puigdemont fue a Rajoy con 47 puntos para tratar, este le dijo que iba a tratar 46. Cuando Torra fue a Sánchez, los españoles no supimos absolutamente nada, porque tenía una intención clara de negociar sobre esos puntos".

Antena 3 Mamen Mendizábal entrevista a Martínez-Almeida.

"Voy a repetirle la pregunta porque en su respuesta me lo ha dejado claro. Ha sido evasiva. ¿Aceptó, sí o no, los 21 puntos", le replicó la presentadora. Al popular ya le tocó mojarse: "No rechazarlos expresamente es aceptar implícitamente que se les entregaron y hasta que punto estaba dispuesta a negociar". Mientras tanto, Mendizábal seguía con cara de incredulidad.

En el inicio de la entrevista también le hizo una pregunta comprometida: "Dice Vox que les llaman fachas y se echan a temblar, les llaman derechita cobarde. ¿Esta va a ser la campaña?".

Martínez-Almeida pidió respeto a Abascal: "Lo que le diría es que respete a sus compañeros de partido durante tantos años, que han sufrido que se les tache de fachas, fascistas sin serlo y que han defendido las ideas del PP con firmeza, determinación y la unidad de España. Si ese es el argumento de Abascal, el nuestro es el de las políticas que necesitan los españoles".