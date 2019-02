La pregunta de Mamen Mendizábal que provocó la espantada de Mercedes Milá: "Oye tía..."

Mamen Mendizábal entrevistó este jueves a Mercedes Milá en Más Vale Tarde, de laSexta, momentos antes de presentar el libro de Pedro Sánchez, Manual de resistencia.

La televisiva contó que fue uno de los directivos de la Editorial Planeta el que la llamó para hacer de maestra de ceremonias junto con Jesús Calleja. Milá confesó que no conocía de antes al presidente y que admira su intento por el diálogo en Cataluña.

Durante la charla con Mendizábal, Milá se mostró como es ella: directa y sincera.

Momentos antes de terminar la entrevista, Mendizábal le preguntó a Milá por la exhumación de Franco y su respuesta fue de los más contundente. "¿Franco tiene que salir del Valle antes de que se celebren elecciones?", preguntó la presentadora."Oye tía, no me hables de Franco que se me revuelve el estómago, por favor", dijo antes de irse.

Una espantada que dejó a Mamen Mendizábal con un ataque de risa.

La participación de Milá dejó un momento muy comentado y polémico en redes, cuando habló, en plena presentación del libro, de la relación entre Albert Rivera y Malú. La cara de Pedro Sánchez fue todo un poema.