La frase

"Se me parte el alma de ver que el señor Cuixart está en prisión preventiva (...). Si por el 1 de octubre están ellos aquí, deberíamos estar millones de personas". La ha pronunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un testimonio en el que ha mostrado su apoyo a los acusados.

Hoy he declarado como testigo en el Supremo. Me reafirmo: se me parte el alma al ver en prisión a gente como Cuixart y los demás acusados. Si están en prisión por el 1 de octubre, deberíamos estarlo millones de personas. No hace falta ser independentista para sentirlo así. pic.twitter.com/43Gq3v4z7n — Ada Colau (@AdaColau) 28 de febrero de 2019

La clave

La declaración de Urkullu y el desmarque de Zoido. Detalles exhaustivos, fechas concretas, contenido de las conversaciones... La declaración del lehendakari ha aportado mucha luz sobre los convulsos días de octubre de 2017. Hasta la fecha nadie había contado con tanta claridad las negociaciones entre bambalinas que llevaron a cabo la Generalitat y el Gobierno para intentar evitar el choque de trenes.

Como ayer hicieron Rajoy y Santamaría, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también se ha desmarcado del operativo policial del 1 de octubre en un interrogatorio al que ha llegado muy poco preparado. Zoido ha dudado en numerosas ocasiones y se ha ceñido a defender la "proporcionalidad" del dispositivo que, según él, diseñaron su subordinados.



La polémica

Saludar o no a Santi Vila. Para algunos es un héroe, para otros es un traidor. Así se ha visto en el momento en el que Gabriel Rufián e Íñigo Urkullu han abandonado la sala tras declarar como testigos. El primero ha saludado a todos menos a Vila. Urkullu, en cambio, sólo lo ha saludado a él.

Los 25 segundos que han marcado la mañana en el juicio al procés. Urkullu solo ha saludado al acusado Santi Vila. Y Rufián ha saludado a todos, excepto a Vila. Os estamos contando el #juicioalprocés en directo, aquí: https://t.co/ny0uzisy55 pic.twitter.com/6dpyQSLemJ — EL PAÍS (@el_pais) 28 de febrero de 2019

El análisis

Rajoy no contó todo lo que sabía. El testimonio del lehendakari Íñigo Urkullu ha dejado en evidencia a Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno no mintió en su declaración del miércoles, pero tampoco contó toda la verdad. Ante las preguntas de los abogados de la defensa, no quiso concretar ni confirmar el papel que tuvo Íñigo Urkullu como mediador entre él y Carles Puigdemont durante los meses previos al referéndum. El lehendakari ha revelado que se reunió con Puigdemont el 19 de junio de 2017, con Santamaría horas después en el aeropuerto de Barcelona y con Rajoy en La Moncloa ese 19 de julio.



Tampoco ha quedado en mejor lugar Puigdemont. Urkullu ha explicado que, a pesar de haber logrado un acuerdo para convocar elecciones y evitar declarar la independencia, la presión en las redes y en el grupo parlamentario, la falta de un compromiso claro de Rajoy y el enojo de unos pocos miles de manifestantes en la plaza Sant Jaume le hicieron cambiar de opinión el 27 de octubre.

El momento

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ante el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, sobre el operativo del 1-O.

El tuit

Así ha visto la declaración de Urkullu el periodista Carlos E. Cué.

Urkullu parece el único que ha entendido que a un juicio como este se va a contar con máximo detalle todo lo que pasó en esos días. Sin esconder nada. No ha ido a escaparse de las preguntas sino a aportar claridad. El relato es clarísimo. Y deja mal a todos, sobre todo Puigdemont — Carlos E. Cué (@carlosecue) 28 de febrero de 2019

El tensiómetro

Siguen declarando personalidades en el juicio. La presencia de Colau, el interés en lo que podía revelar Urkullu y el testimonio de Zoido han mantenido la expectación.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

El lehendakari, Íñigo Urkullu, a su llegada al Tribunal Supremo

¿Y mañana qué?

Mañana no hay juicio. Se reanudará el próximo lunes 3 de marzo.