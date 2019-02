La ilusión óptica sexual de esta mujer haciendo yoga que está dando la vuelta al mundo

Una mujer hace yoga en la playa. Graba sus posturas sobre la arena, con un fondo paradisíaco: el sol, oculto tras las nubes, corona una peña mientras las olas rompen. De repente, un elemento lo transforma todo en algo completamente nuevo.

Fíjate bien en el vídeo que la protagonista del vídeo ha compartido. Nadie lo vio venir.

I'm OK at yoga, but still haven't mastered the "helicopter flying out of my vag" pose. pic.twitter.com/X94BIrLtFq