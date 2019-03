Carlos Martínez (Movistar+) pide perdón por lo que ha llamado a Dembélé durante el Real Madrid-Barcelona

Carlos Martínez, periodista y narrador habitual de las retransmisiones futbolísticas de Movistar+, ha indignado a muchos en redes sociales por el comentario que ha hecho durante la narración del Real Madrid-Barcelona de este sábado.

Martínez ha comentado el juego del delantero francés del Barcelona, Dembélé, que estaba siendo sustituido en ese momento por Coutinho.

Y para decir que su juego había sido apático, dijo lo siguiente: "Hoy un tanto autista, ¿eh?". "No ha estado muy afortunado hoy Dembélé", ha acompañado Michael Robinson, que no se ha percatado del comentario. "No, no", ha confirmado Julio Maldonado 'Maldini', quien tampoco se ha dado cuenta.

Pero en las redes sociales sí lo han hecho y consideran que quien no ha estado afortunado ha sido él:

Una pregunta @carlosplus , mi hijo tiene autismo ¿podrías utilizar en otra ocasión otro comentario para decir que un jugador es apático ? @apalazzon pic.twitter.com/hIxrqq7Eea — MASPI_TV (@MASPI_tv) 2 de marzo de 2019

Ya me jodería ser Carlos Martínez y soltar así tan tranquilo que Dembelé hoy ha estado un tanto "autista".

Soy el único que ha oído al comentarista llamar AUTISTA a Dembele? Decidme que no por favor — Rodrigoatm_ 🇪🇸🏧 (@Rodrigoatm_f) 2 de marzo de 2019

Yo también se lo ha hecho saber. Me molesta profundamente la utilización banal de esos términos. Creo que el señor Carlos Martínez se disculpará porque es una persona educada. — Javier Meléndez (@javiermelendezt) 2 de marzo de 2019

Por favor, pedidle a don Carlos Martínez @carlosplus, que no utilice el adjetivo autista como sinónimo de apático. El apático lo es por voluntad propia. El autista tiene una discapacidad. Gracias. — Javier Meléndez (@javiermelendezt) 2 de marzo de 2019

@carlosplus supongo q desconocerá usted lo que es realmente ser autista (aunque es sorprendente dada su profesión de periodista) Como madre de un niño con TEA le digo lo q el autismo no es: un insulto. Así q haga el favor de informarse pq su comentario es poco acertado e hiriente — Vanessa (@Vanessa47223606) 2 de marzo de 2019

Es LAMENTABLE que @carlosplus en la narración del partido diga que Dembelé a estado un tanto "Autista". ¿En serio? ¿pero esto que es? que falta de respeto. Ahora se vuelve a usar enfermedades, discapacidades y otros tipos de afecciones a modo despectivo.¿Pero no le da vergüenza? — Mr.P Consultor Deportivo (@MRPelConsultor) 2 de marzo de 2019

Un tanto fuera de lugar...#SoyAutista, me gusta el fútbol y he jugado en deportes de equipo. Basta con el "#autista" de manera peyorativa, por favor. #autismo — Asperchica (@asperchica) 2 de marzo de 2019

Tras la lluvia de críticas, Martínez ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter: "Lamento haber sido incapaz, por torpeza, de encontrar una manera más acertada de definir su desempeño. Mis disculpas".

Tienes toda la razón. Lamento haber sido incapaz, por torpeza, de encontrar una manera más acertada de definir su desempeño. Mis disculpas — Carlos Martínez (@carlosplus) 2 de marzo de 2019