La indignación de Susanna Griso tras lo que se escuchó en el último 'Salvados': "Es tan triste..."

Susanna Griso ha mostrado su cabreo en Espejo Público (Antena 3) por unas declaraciones de Carmen Cervera —más conocida como Tita Cervera o la baronesa Thyssen— en el Salvados (laSexta) de este domingo.

Jordi Évole entrevistó a la baronesa en su propio museo —el Thyssen— en un programa que ha dejado un sinfín de titulares. Desde que le encanta leer pero no lee libros a su polémica frase sobre el feminismo.

"No soy feminista, soy femenina", dijo Cervera. "La mujer ha sido fuerte toda la vida. Ahí está Juana de Arco, Agustina de Aragón...", añadió.

Una frase que no ha gustado nada a Griso: "Lo de la mujer es femenina pero no feminista o yo soy femenina pero no feminista, de verdad. Es tan triste que tengamos que escuchar estas cosas...".

Una de las tertulianas afirma que la baronesa sigue hablando como una Miss. "Pues ahí está la clave de la respuesta", respondió Griso. "Quiero pensar que una Miss España hoy en día respondería mejor", añadió.