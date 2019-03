Detectan metástasis a un hombre que había acudido 20 veces a urgencias y le habían dicho que tenía neumonía

Un paciente ha puesto una reclamación al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha después de que le detectaran una metástasis tras acudir reiteradamente, a los servicios de urgencias de Albacete, donde le indicaban incorrectamente que sufría neumonía. Hasta 20 veces fue en el mes de enero este hombre, en busca de respuestas, pero no las tuvo.

El afectado, llamado Juan Manuel Cózar, llevaba más de cuatro meses acudiendo al hospital, según ha adelantado Onda Cero Albacete. Ahora ha decidido interponer una reclamación, pero no denunciará a los médicos. Lo único que busca es que un caso como el suyo no se vuelva a repetir.

De hecho, ha agradecido el trato prestado a los doctores que le están tratando ahora mismo. "Empecé a ir a Urgencias porque tenía muchos pinchazos y dolencias, y me diagnosticaron una especie de neumonía -que no digo que no la tuviese-. Si esto lo vieron hace cuatro meses, ahora tengo metástasis y ahí creo que me tienen que dar radio, en la columna", ha explicado al citado medio.

Desde el Defensor del Paciente recuerdan que ante estos casos hay que estudiar si procede una reclamación, y además solicitar una segunda opinión médica o recurrir a una consulta privada, añade la información.

