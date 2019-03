"Te has lucido": Aluvión de críticas a Alejandro Sanz por la foto con la que celebrado el Día de la Mujer

Alejandro Sanz ha sido objeto de críticas en Twitter por un mensaje sobre el 8 de marzo, día de la Mujer en el que hay convocada una huelga general en toda España.

El cantante ha optado por poner una foto suya con el ojo pintado como homenaje a las mujeres, algo que muchos usuarios de Twitter han criticado con dureza ya que consideran que maquillarse un ojo poco tiene que ver con la lucha feminista.

"Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días", ha dicho Sanz. El tuit, además, tiene algunas faltas de ortografía como ese "porque" en lugar de "por qué".

Su tuit ha sido compartido más de 700 personas y ha recibido más de 340 respuestas.

Una foto por la que ha sido muy criticado. Muchas mujeres consideran que pintarse un ojo poco tiene que ver con la lucha que muchas mujeres tienen que afrontar día a día. Ser mujer no es usar maquillaje", le han llegado a decir.

Alejandro, bonito, no lo estás pillando....

No se entiende el mensaje. Ser mujer no es usar maquillaje, y este día de feliz no tiene nada.