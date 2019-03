La contundente petición de Eva González ('La Voz') sobre los toros: "Me encantaría..."

Eva González, presentadora de La Voz (Antena 3), ha concedido una entrevista a Liarla Pardo, en laSexta, donde ha hablado con Cristina Pardo de actualidad y de algunos aspectos que afectan a su vida personal.

Cristina Pardo le ha preguntado si alguna vez ha debatido con un antitaurino y ha sacado alguna conclusión de la discusión. Cabe recordar que la presentadora está casada con Cayetano Rivera, reconocido torero.

"No me vale la agresividad del antitaurino reivindicando una cosa sin darle solución", ha afirmado González. La comunicadora ha explicado que no le importaría que no se matase al toro, pero se pregunta: "¿Qué hacemos luego? ¿Dónde lo mandamos? ¿Dónde se cría? ¿Quién lo sustenta? Criar a un toro cuesta dinero".

Y tiene una importante petición: "Me encantaría que hubiese un debate de verdad sobre el todo de Lidia". González ha contado que antes de conocer a su marido no era muy asidua a los toros "a pesar de ser Andaluza" y que si familia nunca ha sido taurina.

De Cayetano Rivera dice que es "una persona con la mente muy abierta" al que le gustaría "sentarse a un debate" sobre la tauromaquia.