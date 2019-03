Susanna Griso, en 'Espejo Público' tras las palabras de este seguidor negro de Vox: "Me cuesta entenderlo"

Bertrand Ndongo se ha ganado un hueco en Espejo Público. El conocido como el negro de Vox ha estado con Susanna Griso en Antena 3 para hablar del partido de ultraderecha.

El hombre, nacido en Camerún, está casado con una española con la que tiene tres hijos y asegura que él "no vota a Vox" porque no puede hacerlo. También ha señalado que no tiene "ningún puesto en Vox" y que no conoce a nadie en el partido de Abascal.

Bertrand Ndongo, el conocido como el 'negro de Vox': "Podemos utiliza a los negros para ganar votos" ► https://t.co/FUVQttlHFC — Espejo Público (@EspejoPublico) 11 de marzo de 2019

"Muchos consideran que Vox no es el partido que más representa los intereses de los inmigrantes, más bien todo lo contrario", ha preguntado Griso.

Ndongo ha contado que él simplemente empezó a hacer vídeos y que muchos consideraron que defendía lo mismo que Abascal. "¿Por qué? De verdad que me cuesta entenderlo", ha afirmado Susanna Griso con cara de incredulidad.

Bertrand Ndongo sostiene que nunca se ha sentido discriminado en España: "España es un país maravilloso. Yo no he sufrido racismo" ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/v73Ke8HCEG — Espejo Público (@EspejoPublico) 11 de marzo de 2019

"Yo no puedo apoyar a Podemos porque soy negro y porque pongan en un cartel Welcome Refugees. No podemos fomentar el efecto llamada porque es tremendo los huesos de negros que hay en el fondo del mar", ha afirmado el camerunés.

El simpatizante de Vox ha explicado que, a su parecer, Podemos tiene la culpa del efecto llamado y ha afirmado que el partido de Iglesias "no mejora las condiciones de vida la gente".

"Los dirigentes de Podemos viven de madre, viven muy bien", ha señalado Ndongo, que ha recordado que Iglesias ha pasado de vivir en un piso en Vallecas a hacerlo en una casa más grande en Galapagar.

Después, el programa ha puesto unas imágenes de Abascal en el que habla de que hay algunos inmigrantes que han venido a España a "imponernos sus costumbres".