Manuel Jabois le dedica este minuto y medio a Ayuso tras lo que pasó en el acto del Dos de Mayo 

El periodista y escritor Manuel Jabois ha dedicado en el programa de la Cadena SER, Hora 25, un minuto medio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras lo que ocurrió este jueves en el acto del Dos de Mayo.

La dirigente madrileña, que fue protagonista, en solitario, por escuchar el himno de España desde un pedestal en la Puerta del Sol de Madrid, también se vio involucrada en otra anécdota.

La vicesecretaria de movilización y reto digital del Partido Popular, Noelia Núñez, escogió el mismo vestido rojo que Ayuso se puso para el acto de la Comunidad de Madrid.

Tras recibir mensajes del equipo de la presidenta madrileña en el que indicaban algunos de los detalles del look que llevaba, la diputada popular en el Congreso se dio cuenta de que habían coincidido.

Algo que movilizó de inmediato al equipo de Ayuso para buscar un vestido de color rojo para la vicesecretaria del PP en uno de los despachos de la Real Casa de Correos de Madrid.

"Me encajaba perfectamente con la descripción del vestido que yo llevaba en ese preciso instante, así que, he conectado en directo con Telemadrid y he visto que, efectivamente, pues, llevábamos ese mismo vestido", ha defendido Noelia Núñez, en declaraciones a la Cadena SER.

Sobre estos hechos, Manuel Jabois ha hablado en Hora 25, asegurando que "a veces se reacciona más rápido cuando te copian un vestido que cuando hay problemas en las residencias, porque no se le puede echar la culpa del vestuario a los rivales políticos".

"Por ejemplo, no puedes decir que el vestido de esa dirigente es competencia del Gobierno, es competencia suya", ha explicado, antes de defender que "las decisiones personales delante del espejo suelen ser más delicadas que las decisiones personales delante de los ciudadanos".

Manuel Jabois ha criticado que "lo importante es saber quién cede el vestido nuevo y qué le parece ese vestido a la mujer que se lo puso, porque al final uno se acaba vistiendo como piensa". "Mi impresión es que si cedes el outfit, cedes una parte de tu ideología", ha señalado.