"Indecente": la devastadora crítica de Àngels Barceló a Pablo Casado tras "aferrarse a la mentira" sobre el 11-M

Si a esta hora de la noche todavía no han leído la entrevista que hoy publica El País al que era comisario y jefe de los TEDAX el terrible día de los atentados en Madrid, el 11 de marzo de hace justo quince años, búsquenla antes de acostarse y léanla. Detalla con precisión lo que pasó en esas horas posteriores a las explosiones, cómo el Gobierno de José María Aznar mintió y cómo le pidieron a él que asumiera esa mentira. A las tres de la tarde de ese 11-M el comisario y su gente ya daban por segura la autoría yihadista y descartaban a ETA. A esa misma hora y las horas y los días posteriores el Gobierno del PP mentía a los ciudadanos.

Siguió mintiendo tras las elecciones que ganó el PSOE, para el PP un gobierno ilegítimo por las circunstancias en las que llegó al poder. Y siguió mintiendo mucho tiempo después ayudado por una parte de la prensa, que elaboró día a día la teoría de la conspiración, despreciando a los muertos y a sus familias, despreciando el dolor de miles de personas. Y no solo no pasó nada entonces, sino que algunos de los artífices de aquella gran mentira, desde la política o desde algunos medios, siguen repitiendo el argumento y regando el odio, cuya semilla se plantó hace quince años.

Y ahí está Pablo Casado, quien debería representar una nueva generación de políticos de su partido, aferrado a la mentira. Hoy, en el día del recuerdo, ha dicho que las víctimas deben saber toda la verdad de esos atentados. Es indecente. Lo que necesitan las víctimas es que se deje de mentir o de especular sobre lo que pasó. Ya basta. No solo no pidieron perdón entonces, sino que insisten. El PP se estrenó en la mentira a gran escala ese 11 de marzo, quince años después sigue mintiendo y asumiendo como natural la mentira en la política. Este país no se merece esto, pero, sobre todo, no se lo merecen ni las víctimas ni sus familias que al dolor de esos días y del resto de sus vidas tuvieron que añadir la manipulación de un gobierno que incluso a ellos les convirtió en sospechosos de todo. El heredero de todo aquello, como hoy hemos podido comprobar hoy, es Pablo Casado.