Actuación de Rihanna en el medio tiempo de la Super Bowl 2023: ¿a qué hora es y cuánto durará?

La cuenta atrás para ver el regreso de Rihanna a los escenarios en la Super Bowl 2023 ya ha empezado: este domingo 12 de febrero será el gran momento.

Pero, al grano, ¿a qué hora se producirá el momentazo? A las 6:30 P.M horario E.T. o, lo que es lo mismo, en España el partido empezará a las 00:30 del lunes 13 de febrero. Un partido de fútbol americano tiene cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, peeeero no es tan sencilla la cuenta si no te gusta el fútbol y solo quieres ver a Rihanna: el partido se juega en tiempo real. Eso quiere decir que se para con cada falta y saque, algo continuo en el fútbol americano. Así que tomando como patrón anteriores ediciones de la Super Bowl suelen durar una media, descanso incluido, de 3 horas y 44 minutos. Así que aproximadamente habrá que esperar para ver a Rihanna hasta las 2 de la noche del lunes.

Y yendo más aún al grano: si no te gusta el fútbol americano y consideras que no son horas, mejor ver el lunes por la mañana cómo ha sido la actuación.