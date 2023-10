Getafe decide quitarle el nombre de Alfonso Pérez al estadio

El estadio municipal de Getafe, cedido al Getafe C.F. por un periodo de 40 años, pasará a denominarse únicamente 'Coliseum' tras las declaraciones del exfutbolista Alfonso Pérez contra la equiparación salarial del fútbol femenino.

La decisión ha sido tomada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Getafe y el Getafe CF. El consistorio ha anunciado en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que "Ayuntamiento y Getafe C.F. acuerdan renombrar el estadio de la ciudad como 'Coliseum'".

La corporación municipal ha precisado que "el consistorio trasladó al club que esta instalación municipal, cedida al Getafe C.F., sea un ejemplo para trasmitir valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto".

Asimismo, el Ayuntamiento de Getafe he detallado que "de acuerdo con la concesión, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre 'Coliseum'".

Las palabras de Alfonso Pérez

En una entrevista en El Mundo, Alfonso Pérez afirmó, entre otras cosas, que “no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática”.

“A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre”, subrayó Pérez.

Comunicado conjunto del Ayuntamiento de Getafe y el Getafe CF

El Ayuntamiento de Getafe y el Getafe CF han publicado un comunicado conjunto en el que han destacado que Alfonso Pérez sentenciaba en la mencionada entrevista “la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, y minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de “preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas”. Y han resaltado que en el mismo sentido se ha manifestado mayoritariamente la afición del Getafe C.F.